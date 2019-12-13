Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 11 декабря в ходе 14-й сессии в Боготе (Колумбия) принял решение о включении «Юрьевского хоровода» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области — древний обряд, приуроченный к весеннему празднику Юрья. Сохранение обряда - это вклад Беларуси в общую мозаику мировой культуры и развитие культурного разнообразия.

Включение обряда в Список ЮНЕСКО явилось результатом совместной работы Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, министерств культуры и иностранных дел Республики Беларусь, местных властей и местных сообществ, неправительственных организаций и экспертов.

С включением «Юрьевского хоровода» в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО находятся три белорусских элемента. Ранее включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область) , 2009 г. и «Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)» в деревне Будслав (Мядельский район, Минсая область), 2018 г.