Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас в ходе визита 10-12 декабря в Бангладеш провел ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече с министром торговли Бангладеш Типу Мунши собеседники обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания белорусско-бангладешской совместной комиссии, которое прошло в апреле 2019 года, в том числе содействие со стороны Министерства торговли скорейшему заключению дополнительного контракта на поставку в Бангладеш автомобильной и сельскохозяйственной техники белорусского производства на 17 млн. долларов США, а также перспектив дальнейшего сотрудничества в этой области.

С учетом предстоящего председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе стороны с удовлетворением отметили важность активизации переговорного взаимодействия ЕАЭС с Бангладеш в контексте экономической интеграции на евразийском пространстве.

В ходе переговоров, в которых также приняли участие представители руководства «Амкодор», «МАЗ» и «Промагролизинг», был отмечен взаимный интерес не только к поставкам белорусской колесной и дорожно-строительной техники, но и к использованию белорусских наработок и технологий в селекционной сфере и оказанию Бангладеш содействия в наращивании потенциала возделывания и экспорта картофеля.

В ходе встречи с министром науки и технологий Бангладеш Яфешом Османом собеседники отметили важность скорейшего созыва очередного заседания двусторонней комиссии по науке и технологиям, которое должно пройти в 2020 году в Бангладеш, и включения в повестку дня заседания наиболее перспективных направлений научно-технологического сотрудничества с особым акцентом на взаимодействие в области высоких информационных технологий и сельского хозяйства.

В ходе визита состоялась встреча А. Дапкюнаса с министром иностранных дел Бангладеш Абдулом Моменом. Стороны обсудили возможности активизации белорусско-бангладешского политического диалога на высоком уровне.

По инициативе Почетного консула Беларуси в Бангладеш Анирудха Кумара Роя в деловом клубе города Дакки состоялся белорусско-бенгальский форум с участием представителей государственных ведомств Бангладеш, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью, руководителей частного бизнеса. Достигнут ряд договоренностей о проработке сотрудничества с белорусскими партнерами, в частности, в области спутниковой коммуникации и информационных технологий.