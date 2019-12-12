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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ КОМИССИИ ООН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ
09:21 13.12.2019
В Вене под председательством посла Беларуси в Австрии, постоянного представителя нашей страны при международных организациях Елены Купчиной 12 декабря начала работу 28-я возобновленная сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП), которая проходит совместно с 62-й возобновленной сессией Комиссии ООН по наркотическим средствам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, ключевыми вопросами повестки дня сессий станут обсуждение финансово-бюджетных аспектов осуществления Программы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Программы ООН по борьбе с наркотиками, укрепление кадрового потенциала Управления ООН по наркотикам и преступности, предоставление равных прав и возможностей для мужчин и женщин, а также подготовка к 14-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который пройдет в Киото 20-27 апреля 2020 г.
Заседание сессии КПУПП продлится до 13 декабря 2019 г. и станет заключительным в период белорусского председательства в данной функциональной комиссии ЭКОСОС.
Беларусь является членом КППУП на протяжении последних 10 лет. Представитель Беларуси впервые возглавил функциональную комиссию ЭКОСОС.
СПРАВКА: КППУП является одной из восьми функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и работает на базе Отделения ООН в Вене. Комиссия выступает в качестве центрального органа системы ООН, отвечающего за формирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия в таких сферах как борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми. КППУП ведет мониторинг применения стандартов и норм ООН в указанных областях и разрабатывает рекомендации по противодействию новым формам преступности.
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