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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ УКРАИНСКУЮ СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ
16:47 12.12.2019

В настоящее время в Беларуси реализуется проект «Оценка потребностей совершенствования системы и институционального механизма оказания административных услуг в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», цель реализуемого Министерством юстиции Беларуси совместно с Представительством Европейского союза в Беларуси проекта – оценка существующих систем по оказанию административных процедур белорусским гражданам во всех государственных учреждениях, включая институциональную организацию, цифровую инфраструктуру и юридический контекст.

При реализации проекта проводится анализ оказываемых услуг в сравнении с лучшими международными практиками и вырабатываются советы по модернизации данной сферы в Беларуси.

В рамках реализации проекта со 2 по 6 декабря состоялся визит белорусской делегации во главе с зарубежным экспертом Европейского союза в области реформирования административных процедур в Украину для проведения встреч с украинскими партнерами и местными учреждениями. В составе делегации — Ольга Карташова, начальник отдела правовой и кадровой работы НЦЭУ.

Цель визита в Украину — сбор информации об украинской системе оказания административных услуг, обзор лучших практик и знакомство с опытом Украины в соответствующих областях.

В программе визита — посещение Центра предоставления административных услуг Киевской городской государственной администрации, встречи с представителями Секретариата Кабинета министров (правительство Украины), Министерства цифровой трансформации Украины, комитета Верховной Рады Украины, Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. Кроме того, состоялись диалоги с представителями программы «U-LEAD с Европой» (Программа по поддержке усовершенствования оказания административных услуг), проекта GIZ «Реформа коммунального хозяйства в Восточной Украине», экспертами по административным процедурам проекта Европейского союза «Модернизация предоставления государственных услуг в Республике Беларусь», а также экспертами в области юстиции и права делегации Европейского союза в Беларуси.
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