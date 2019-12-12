Представители государственного предприятия «Белгеодезия» принимают участие в семинаре по обсуждению вопросов автоматизированной генерализации географических объектов при создании цифровых топографических карт масштабов 1:50 000 и 1:100 000, который с 10 по 13 декабря проходит в Калининграде (Российская Федерация) на базе АО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, белорусские специалисты ознакомят участников семинара с технологическими возможностями модернизированного ПИК «Составление-Ц», предназначенного для автоматизированного составления топографических карт масштабного ряда, а также проведут его тестирование для создания цифровых топографических карт на территорию Калининградской области.

Картографическая генерализация – это отбор и обобщение изображаемых на карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, содержанию и особенностям картографируемой территории. Повышение уровня автоматизации этого процесса по-прежнему остается предметом обсуждения и изучения для картографов нынешнего и будущего поколений. Пока никому в мире не удалось решить задачу по достижению 100% уровня автоматизации при создании цифровых топографических карт.

В целях решения актуальной задачи по облегчению труда картографов в Беларуси для работы с картами масштабов 1:25 000–1:200 000 государственным предприятим «Белгеодезия» Госкомимущества совместно с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси был разработан новый, современный программно-информационный комплекс автоматизированного составления цифровых топографических карт на основе базового масштаба 1:10 000 ПИК «Составление-Ц».

Внедрение и использование данной технологии стало одной из лучших практик, обеспечивающей сокращение времени на обновление цифровых топографических карт. Этот уникальный в своем роде результат научно-технической деятельности позволяет в автоматическом режиме формировать без последующего редактирования более 60% основного содержания карт упомянутых масштабов.