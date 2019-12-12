МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СОГЛАСОВАЛИ ИНДИКАТИВНЫЙ БАЛАНС ПОСТАВОК НЕФТИ В 2020 ГОДУ

13:41 12.12.2019 Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти в 2020 году в объеме 24 млн т. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и РФ в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс.