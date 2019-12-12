Товарооборот между Беларусью и Польшей стабильно растет последние 5 лет и достиг отметки, превышающей 2,5 млрд. долларов. Такую цифру озвучил министр антимонопольного регулирования и торговли, сопредседатель совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству Владимир Колтович на XI Форуме польских инвесторов, который состоялся в Минске 11 декабря.

Согласно белорусской статистике, экспорт белорусских услуг в Польшу увеличился за последние годы в 6 раз и достиг в прошлом году отметки в 250 млн. долларов. Сальдо в торговле товарами с Польшей впервые за долгие годы сложилось для Беларуси положительным и по итогам 2018 года превысило отметку в 130 млн. долларов. Объем инвестиций из Польши поступательно растет: в 2018 году превысил 445 млн. долларов, обеспечив Польше 4-е место после России, Великобритании и Кипра.

Владимир Колтович выразил уверенность в том, что форум расширит спектр белорусского и польского торгово-экономического взаимодействия, станет эффективной площадкой для всестороннего обмена опытом, предложениями, стратегическими инициативами, расширит базу контактов деловых кругов наших стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, основной целью белорусской модели является построение современной конкурентоспособной экономики, основанной на реализации инновационных идей, воплощении лучших производственных и технологических достижений, высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, которое возможно в тесном взаимодействии с партнерами на международной арене.