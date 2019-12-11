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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА И ДАЛЬШЕ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
12:11 12.12.2019

Делегация Беларуси во главе с заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александром Корбутом принимает участие в проходящих 11-12 декабря во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) мероприятиях, посвященных 40-летию одной из старейших природоохранных конвенций – Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, Александр Корбут в своем выступлении подтвердил намерение Беларуси и в дальнейшем принимать все возможные меры по сокращению и предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выразил готовность к сотрудничеству с другими странами в этом направлении.

В рамках мероприятия глава делегации обсудил с исполнительным секретарем и заместителем генерального секретаря ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой продолжение сотрудничества по вопросам продвижения циркулярной экономики в Беларуси, в том числе с использованием финансовых механизмов, предлагаемых Европейским Союзом. Кроме того, состоялись встречи с представителями высокого уровня природоохранных ведомств Таджикистана, Узбекистана, Армении и Грузии.

Беларусь является стороной Конвенции с 1980 года. Также государство присоединилось к трем протоколам Конвенции: Протокол касающийся долгосрочного финансирования совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП); Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 процентов; Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков.

В настоящее время Беларусь, понимая важность совместных усилий в вопросах снижения выбросов, рассматривает возможность присоединения к трем последним протоколам Конвенции, а именно: О борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном; По стойким органическим загрязнителям; По тяжелым металлам.

Все 40 лет с момента своего основания Конвенция вносила существенный вклад в развитие международного экологического права и в строительство необходимой платформы для контроля и сокращения ущерба, связанного с воздействием трансграничного загрязнения воздуха на здоровье людей и окружающую среду. Совместные усилия стран за последние 40 лет привели к значительным результатам: с 1990 годы выбросы ряда загрязняющих веществ в регионе сократились от 40 до 80 процентов. В период с 2000 по 2012 год концентрации твердых частиц в Европейском регионе уменьшились примерно на треть.
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