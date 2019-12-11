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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГТК И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО CHINA MERCHANTS GROUP В БЕЛАРУСИ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НПА ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»
11:07 12.12.2019

В Государственном таможенном комитете 11 декабря руководитель белорусской таможни Юрий Сенько и глава представительства China Merchants Group в Беларуси Ху Чжэн определились с перспективными направлениями взаимодействия в части развития Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и общими вопросами сотрудничества в области таможенного дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, участники встречи рассмотрели порядок реализации планируемых мероприятий представительства в рамках освоения второго этапа бондовых зон на территории «Великого камня».

Предложение China Merchants Group по взаимодействию при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность индустриального парка, было однозначно поддержано белорусской таможней.

Присутствовавшие на мероприятии также проинформированы о кадровых изменениях в представительстве. В частности, в ближайшем будущем преемником Ху Чжэна станет нынешний заместитель главы представительства Янь Ган, который также присутствовал на переговорах.
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