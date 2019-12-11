Делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко приняла участие в пленарной сессии 33-й Международной конференции Красного креста и Красного полумесяца (Конференция КККП), которая проходила 10-11 февраля в Женеве (Швейцария).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в выступлении на конференции заместитель министра подчеркнул приверженность Беларуси высоким идеалам гуманизма, которые отстаивает движение КККП, а также выразил поддержку белорусского правительства усилиям Международного комитета Красного Креста и национальных обществ КККП, ориентированным на помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и других гуманитарных катастроф и сложных жизненных ситуаций. О. Кравченко выделил особую роль международного гуманитарного права и его основного источника – Женевских конвенций 1949 года – как одного из важнейших элементов в наборе системных факторов, сформировавших современную систему международного мира и безопасности.

Не преуменьшая важности работы с последствиями гуманитарных катастроф, белорусский дипломат высказал убежденность, что уменьшению их числа в мире будет содействовать только объединенная работа международного сообщества по устранению первопричин.

О. Кравченко также выступил основным докладчиком на специальном мероприятии Конференции КККП, организованном Группой стран, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. Задачей дискуссии являлось рассмотрение путей консолидации международных усилий по противодействию торговле людьми в условиях вооруженных конфликтов.

В рамках визита заместитель министра провел встречи с президентом Международного Комитета Красного креста Петером Маурером, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри, заместителем генерального директора ВТО Карлом Браунером, исполнительным директором Консультативного центра по праву ВТО Найллом Мигером, в ходе которых были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Беларуси с секретариатами указанных международных организаций.