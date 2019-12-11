Постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков и постоянный представитель Барбадоса при ООН Генриетта Элизабет Томпсон подписали 10 декабря совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Барбадосом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе краткой беседы по итогам церемонии подписания дипломаты обсудили перспективные направления развития сотрудничества между Беларусью и Барбадосом в торгово-экономической сфере, а также в области туризма.

Барбадос – островное государство на Малых Антильских островах в Карибском море. Располагается к востоку от Наветренных островов. Общая площадь – 431 кв. км; население – 293,1 тыс. человек; ВВП – 5,1 млрд. долл. США. Независимость страны была провозглашена 30 ноября 1966 г.