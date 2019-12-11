Национальный центр маркетинга предлагает польским компаниям изучение конъюнктуры белорусского рынка и рынков стран ЕАЭС. Об этом шла речь в выступлении директора НЦМ Валерия Садохо 11 декабря на XI Форуме польских инвесторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, спикер выступил с презентацией на пленарном заседании, посвященном подведению экономических итогов года и перспективам белорусско-польского сотрудничества, а также направлениям для польских инвестиций.

В. Садохо рассказал участникам форума о деятельности Национального центра маркетинга, направленной на установление и развитие торгово-экономических отношений между белорусскими и зарубежными партнерами. Он остановился на презентации электронной витрины белорусских товаров, услуг и технологий – портале Export.by – и интернет-ресурсах Национального центра маркетинга, посвященных государственным закупкам.

Подробнее спикер проинформировал о международных мероприятиях, организованных Национальным центром маркетинга. В качестве примера В. Садохо привел организацию Белорусско-польского бизнес-форума в рамках заседания совместной межправительственной комиссии в Варшаве, белорусско-польских отраслевых семинаров, выставки Meble Polska в Познани и других мероприятий.

Польским компаниям Национальный центр маркетинга также оказывает содействие в формировании инвестпроектов и коммерческих предложений для предприятий и другие маркетинговые услуги.

В. Садохо подчеркнул, что Национальный центр маркетинга и в дальнейшем готов оказывать комплексное содействие развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между нашей страной и Польшей.

По статистике портала Export.by, более 230 белорусских компаний уже работают на рынке Польши и более 700 компаний из Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с польскими партнерами. Также более 40 белорусских компаний при регистрации на портале Export.by указали, что имеют торговые представительства на территории Польши.