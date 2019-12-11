ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НЦМ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛЬСКИМ КОМПАНИЯМ ИЗУЧЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА И РЫНКОВ СТРАН ЕАЭС
17:46 11.12.2019

Национальный центр маркетинга предлагает польским компаниям изучение конъюнктуры белорусского рынка и рынков стран ЕАЭС. Об этом шла речь в выступлении директора НЦМ Валерия Садохо 11 декабря на XI Форуме польских инвесторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, спикер выступил с презентацией на пленарном заседании, посвященном подведению экономических итогов года и перспективам белорусско-польского сотрудничества, а также направлениям для польских инвестиций.

В. Садохо рассказал участникам форума о деятельности Национального центра маркетинга, направленной на установление и развитие торгово-экономических отношений между белорусскими и зарубежными партнерами. Он остановился на презентации электронной витрины белорусских товаров, услуг и технологий – портале Export.by – и интернет-ресурсах Национального центра маркетинга, посвященных государственным закупкам.

Подробнее спикер проинформировал о международных мероприятиях, организованных Национальным центром маркетинга. В качестве примера В. Садохо привел организацию Белорусско-польского бизнес-форума в рамках заседания совместной межправительственной комиссии в Варшаве, белорусско-польских отраслевых семинаров, выставки Meble Polska в Познани и других мероприятий.

Польским компаниям Национальный центр маркетинга также оказывает содействие в формировании инвестпроектов и коммерческих предложений для предприятий и другие маркетинговые услуги.

В. Садохо подчеркнул, что Национальный центр маркетинга и в дальнейшем готов оказывать комплексное содействие развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между нашей страной и Польшей.

По статистике портала Export.by, более 230 белорусских компаний уже работают на рынке Польши и более 700 компаний из Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с польскими партнерами. Также более 40 белорусских компаний при регистрации на портале Export.by указали, что имеют торговые представительства на территории Польши.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2019
валюта курс
EUR 2.3436
USD 2.1143
RUB 3.3269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3436 +0.0048
USD 2.1143 +0.0009
RUB 3.3269 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 3.3450
USD 2.1130 2.1170
RUB 3.3220 3.3270
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 70.3500 70.7000
USD/RUB 63.5000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте