Возможности Брестского дорожно-строительного треста №4, входящего в холдинг «Белавтодор», по применению Whitetopping – способа оптимального сочетания в конструкциях дорожных одежд асфальто- и цементобетона, позволяющего быстро ремонтировать автодороги, – представил генеральный директор предприятия Игорь Шугаев на Западноукраинском форуме «Развитие и безопасность местных дорог» в Ровно (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, также участников форума, собравшего около 400 представителей дорожной отрасли Украины и других стран, со структурой, опытом работы и достижениями холдинга «Белавтодор» ознакомил заместитель генерального директора по производственной деятельности холдинга Александр Авраменко.

Представители государственных органов и органов местного самоуправления, иностранные эксперты, лидеры дорожной отрасли обсудили на открытой платформе форума актуальные вопросы, связанные с управлением автомобильными дорогами общего пользования местного значения: планы и источники финансирования ремонтов сети местных дорог, новые технологии в дорожной отрасли, развитие конкуренции и перспективы привлечения частных компаний к работам по эксплуатации местных дорог.

Холдинг «Белавтодор» активно участвует в тендерах на строительство и ремонт автомобильных дорог Украины. В частности, в октябре 2019 года белорусские дорожники подписали крупнейший контракт на строительство трассы в Ровенской области. Контракт на строительство нового участка автодороги, которая станет частью будущего проекта «Северный обход Ровно», заключен между Службой автомобильных дорог и ОАО «Дорожно-строительный трест №2, Гомель», входящим в состав холдинга «Белавтодор». Сумма контракта составила 745 млн 999 тыс. гривен, что почти на 10% меньше стоимости строительства, предусмотренной тендерной документацией. Таким образом, белорусские дорожники сэкономят для украинского бюджета почти 80 млн гривен.

В тендере, помимо белорусского предприятия, также участвовали турецкая компания Onur и азербайджанская Evrascon.