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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ПРОВЕЛА РЯД ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНФИНА ГОНКОНГА
16:12 11.12.2019

Заместитель министра экономики Елена Перминова в рамках визита 10-13 декабря в Гонконг и Шэньчжэнь (КНР) провела ряд встреч с представителями правительства и Министерства финансов Гонконга, China Merchants Group, корейской торговой сети KTNET.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, одним из ключевых мероприятий визита стало проведение Белорусско-азиатского инвестиционного форума Belarus Coming for Asia, основными темами которого стали презентация инвестиционных возможностей Беларуси, рассказ о роли экономических зон нашей страны в сотрудничестве с государствами Азии, а также развитие сферы финансов и инноваций. Спикерами форума выступили представители белорусских министерств, дипмиссий за рубежом, индустриального парка «Великий камень».

В рамках визита также запланировано посещение штаб-квартир China Mobile, ZTE и Huawei, переговоры с представителями руководства корпораций.
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