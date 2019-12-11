Заместитель министра экономики Елена Перминова в рамках визита 10-13 декабря в Гонконг и Шэньчжэнь (КНР) провела ряд встреч с представителями правительства и Министерства финансов Гонконга, China Merchants Group, корейской торговой сети KTNET.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, одним из ключевых мероприятий визита стало проведение Белорусско-азиатского инвестиционного форума Belarus Coming for Asia, основными темами которого стали презентация инвестиционных возможностей Беларуси, рассказ о роли экономических зон нашей страны в сотрудничестве с государствами Азии, а также развитие сферы финансов и инноваций. Спикерами форума выступили представители белорусских министерств, дипмиссий за рубежом, индустриального парка «Великий камень».

В рамках визита также запланировано посещение штаб-квартир China Mobile, ZTE и Huawei, переговоры с представителями руководства корпораций.