МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПОСТАВИТ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ЕГИПЕТСКОГО ЗАВОДА

14:38 11.12.2019 ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» поставит первую партию машинокомплектов на завод Helwan Machinery and Equipment Co. (Египет). Поставка, которую планируют осуществить с учетом локализации и применения местных комплектующих, согласована в рамках встречи министра промышленности Беларуси Павла Утюпина и генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича с министром торговли и промышленности Египта Амром Нассаром и государственным министром военной промышленности Египта Мохамедом аль-Ассаром. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, состоялось также обсуждение вопросов продвижения совместной продукции в Египте и в странах Африки и Ближнего Востока, с которыми у египетской стороны заключены соглашения о беспошлинной торговле. В рамках визита было организовано посещение сервисного центра ОАО «МАЗ» и сервисного центра компании Cartec – дилера компании International Co. For Industry and Projects.