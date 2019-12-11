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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МСП
13:53 11.12.2019
Белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Дмитрием Матусевичем с 2 по 6 декабря находилась с визитом в Варшаве с целью изучения опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в Польше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, делегация нашей страны приняла участие в семинаре, на котором были обсуждены проблемы совершенствования нормативно-правовой базы и государственной политики в сфере поддержки и развития микро-, малых и средних предприятий в Беларуси в контексте польского опыта.
Белорусская сторона также ознакомилась с польским опытом в области НИОКР (национальные умные специализации, кластерная политика, поддержка стартапов, Индустрия 4.0, налоговые льготы для инноваций, инновационное администрирование), электронного администрирования (декларации по электронным налогам, портал biznes.gov.pl) и программы «Безналичная Польша».
Кроме того, участники делегации посетили Польское агентство развития предпринимательства (PARP), Польское агентство инвестиций и торговли (PALiH), мэрию города Варшавы, Национальную школу государственного управления имени Президента Республики Польша Леха Качиньского (KSAP), Центр Предпринимательства «Смольна».
Дмитрий Матусевич провел встречи с заместителем госсекретаря Министерства развития Польши Мареком Недужаком, представителями департаментов внешней торговли и малого и среднего предпринимательства названного министерства, а также с представителями Министерства фондов и региональной политики.
Достигнута договоренность о сотрудничестве между НАИП и Польским агентством инвестиций и торговли.
По итогам визита стороны отметили, что видят хорошие перспективы для расширения сотрудничества в указанных направлениях.
В составе белорусской делегации были представители Министерства экономики, Государственного комитета по имуществу, Министерства юстиции, Национального агентства инвестиции и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.
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