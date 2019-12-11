ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ IKEA
13:02 11.12.2019

В Гродно на базе администрации СЭЗ «Гродноинвест» 10 декабря прошла региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA», в которой приняло участие свыше 90 отечественных и иностранных представителей бизнеса из различных отраслей промышленности.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках конференции состоялась презентация IKEA, ее основных принципов сотрудничества с бизнес-партнерами, стандартов качества продукции и минимальных требований этического кодекса поставщика IKEA – IWAY. В качестве экспертов выступили глава представительства IKEA Supply AG Ольга Рогачева, руководитель новых бизнес-проектов в Беларуси Наталья Склярова, специалист по устойчивому развитию IKEA Compliance Виталий Вашкевич. Всего в конференции приняло участие более двадцати представителей региональных офисов и поставщиков IKEA.

Эксперты рассказали о потенциале сотрудничества IKEA с белорусскими поставщиками в различных отраслях промышленности. В рамках программы Go Belarus запланирована закупка широкого ассортимента товарных позиций из древесины, металла, керамики, пластмассы, композитных материалов, стекла. Только по категории «корпусная мебель» предполагается закупка доступных кухонь, кухонных фасадов и компонентов на сумму свыше 70 млн евро. Всего по программе Go Belarus ожидается увеличение закупок товарных позиций, произведенных в Беларуси, на 200 млн евро и более.

Сегодня в республике уже имеется ряд успешных примеров работы с IKEA. В Беларуси 12 компаний производят свыше 200 артикулов на сумму более 130 млн евро. Ранее в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрированы партнеры IKEA, компании с польским капиталом «ГАБИ-БЕЛ» и «Шинака Мебель Бел». Активно идут переговоры с рядом других производителей из Польши и Литвы. Потенциальных инвесторов привлекает наличие сырья (сосна, береза, плиты ДСП и МДФ), рабочая сила, единое таможенное пространство в рамках ЕАЭС, преференции СЭЗ.

Во второй части конференции прошла выставка образцов IKEA, включая изделия из древесины, металлические компоненты, упаковку, которые могли бы производить белорусские компании. В рамках контактно-кооперационной биржи белорусские компании смогли рассказать о своем промышленном потенциале и пригласить представителей IKEA и их партнеров на производства для более детального обсуждения сотрудничества.

Свой потенциал представили и резиденты СЭЗ «Гродноинвест», в числе которых ЗАО НПО «Вектор», СООО «ЗОВ-Плита», СООО «Мебель-Неман», СООО «Белгринлайн», ИООО «БелГро», ОАО «Мостовдрев», ООО «Голдоптима», ООО «Манитекс», ООО «СервисПромПак», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Гронитекс», ООО «ЭйчЭс Белакон» и другие. Высокое качество продукции и стандарты производства резидентов отлично вписываются в систему требований IKEA. К примеру, фабрика «Мебель-Неман» рассказала о своем опыте производства корпусной мебели, кухонь и кухонных элементов. Как итог, на следующий после конференции день запланирован визит представителей IKEA на производство.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
валюта курс
EUR 2.3388
USD 2.1134
RUB 3.3230
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3436 +0.0048
USD 2.1143 +0.0009
RUB 3.3269 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 3.3450
USD 2.1130 2.1170
RUB 3.3220 3.3270
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 70.3500 70.7000
USD/RUB 63.5000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте