В Гродно на базе администрации СЭЗ «Гродноинвест» 10 декабря прошла региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA», в которой приняло участие свыше 90 отечественных и иностранных представителей бизнеса из различных отраслей промышленности.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках конференции состоялась презентация IKEA, ее основных принципов сотрудничества с бизнес-партнерами, стандартов качества продукции и минимальных требований этического кодекса поставщика IKEA – IWAY. В качестве экспертов выступили глава представительства IKEA Supply AG Ольга Рогачева, руководитель новых бизнес-проектов в Беларуси Наталья Склярова, специалист по устойчивому развитию IKEA Compliance Виталий Вашкевич. Всего в конференции приняло участие более двадцати представителей региональных офисов и поставщиков IKEA.

Эксперты рассказали о потенциале сотрудничества IKEA с белорусскими поставщиками в различных отраслях промышленности. В рамках программы Go Belarus запланирована закупка широкого ассортимента товарных позиций из древесины, металла, керамики, пластмассы, композитных материалов, стекла. Только по категории «корпусная мебель» предполагается закупка доступных кухонь, кухонных фасадов и компонентов на сумму свыше 70 млн евро. Всего по программе Go Belarus ожидается увеличение закупок товарных позиций, произведенных в Беларуси, на 200 млн евро и более.

Сегодня в республике уже имеется ряд успешных примеров работы с IKEA. В Беларуси 12 компаний производят свыше 200 артикулов на сумму более 130 млн евро. Ранее в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрированы партнеры IKEA, компании с польским капиталом «ГАБИ-БЕЛ» и «Шинака Мебель Бел». Активно идут переговоры с рядом других производителей из Польши и Литвы. Потенциальных инвесторов привлекает наличие сырья (сосна, береза, плиты ДСП и МДФ), рабочая сила, единое таможенное пространство в рамках ЕАЭС, преференции СЭЗ.

Во второй части конференции прошла выставка образцов IKEA, включая изделия из древесины, металлические компоненты, упаковку, которые могли бы производить белорусские компании. В рамках контактно-кооперационной биржи белорусские компании смогли рассказать о своем промышленном потенциале и пригласить представителей IKEA и их партнеров на производства для более детального обсуждения сотрудничества.

Свой потенциал представили и резиденты СЭЗ «Гродноинвест», в числе которых ЗАО НПО «Вектор», СООО «ЗОВ-Плита», СООО «Мебель-Неман», СООО «Белгринлайн», ИООО «БелГро», ОАО «Мостовдрев», ООО «Голдоптима», ООО «Манитекс», ООО «СервисПромПак», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Гронитекс», ООО «ЭйчЭс Белакон» и другие. Высокое качество продукции и стандарты производства резидентов отлично вписываются в систему требований IKEA. К примеру, фабрика «Мебель-Неман» рассказала о своем опыте производства корпусной мебели, кухонь и кухонных элементов. Как итог, на следующий после конференции день запланирован визит представителей IKEA на производство.