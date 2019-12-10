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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДГОТОВИЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2020 ГОД
12:10 11.12.2019

Беларусь и Россия подготовили актуализированную программу сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2020 год. Программа подготовлена в ходе российско-белорусской встречи по вопросам изучения, охраны и рационального использования водных биологических ресурсов на трансграничных водных объектах рыбохозяйственного значения, которая прошла 25-27 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на заседании российская и белорусская стороны в соответствии с повесткой дня обменялись информацией и изменениях, произошедших в законодательстве и принятых нормативных правовых актах в природоохранном законодательстве Беларуси и России, в том числе в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В настоящее время в Минсельхозпроде создана межведомственная рабочая группа, которой с учетом международного опыта и принципов рационального природопользования прорабатываются вопросы по совершенствованию законодательства для развития рыбохозяйственной отрасли.

В целях сохранения популяции европейского угря продолжается работа по снятию запрета, установленного Европейским союзом на продажу личинки европейского угря в страны третьего мира, в том числе Беларусь. Минсельхозпродом утвержден комплекс мер по сохранению его популяции, предусматривающий разработку совместно с литовскими и латвийскими коллегами трансграничных планов управления ресурсами европейского угря в бассейнах рек Неман и Западная Двина.

Стороны проинформировали, что массовая гибель рыбы на трансграничных водных объектах в 2019 году не зафиксирована, и обменялись информацией о результатах выпусков молоди рыб (зарыбление) в трансграничные водные объекты, осуществляемые с учетом рекомендаций научно-исследовательских институтов.

В текущем году впервые в Беларуси проведена общереспубликанская кампания по добровольной сдаче сетей и других запрещенных орудий рыболовства. За время проведения данной акции сдано 1772 сети, общей длиной 75,6 км и более 260 прочих запрещенных сетных орудий рыболовства. «Добровольцев», а таких оказалось около 300 человек, освободили от штрафа за хранение запрещенных орудий лова.

Принятые меры позволили не допустить попадания запрещенных орудий рыболовства в водные объекты и предотвратить нанесение значительного вреда рыбным ресурсам, а также сократить правонарушения в сфере рыболовства.

Стороны проинформировали, что массовая гибель рыбы на трансграничных водных объектах в 2019 году не зафиксирована. В то же время с участием представителей белорусской стороны осуществлены выпуски в трансграничные водные объекты: озеро Ордово Псковской области личинки щуки в общем количестве 200000 штук и реку Днепр Смоленской области молоди стерляди средней штучной навеской 3 г, в количестве 24136 штук.

Стороны обсудили вопросы о сотрудничестве по подготовке, переподготовке и повышению квалификации востребованных профессиональных специалистов для рыбной отрасли Беларуси и России в рамках реализации договоров сотрудничества между УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и Дмитровским рыбохозяйственным технологическим институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «АГТУ», а также УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет (ФГБОУ ВО «ПетрГУ»).

Стороны признали целесообразным продолжить совместные научные исследования, подготовили актуализированную Программу российско-белорусского сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2020 год и представить для одобрения на 17-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства.
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