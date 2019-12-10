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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В 25-Й КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
11:28 11.12.2019
Делегация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком с 10 по 11 декабря принимает участие в 25-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (КС-25), которая проходит с 2 по 13 декабря в Мадриде (Испания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в ходе КС-25 белорусская делегация уделит основное внимание таким вопросам, как доступ к финансовым механизмам и ресурсам; разработка требований к последующим национально определяемым вкладам и к отчетности по их выполнению; состав Национальных планов по адаптации и требования к отчетности по их выполнению.
В рамках КС-25 министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций государств-участников, а также представителями международных организаций по вопросам развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и увеличения объемов привлекаемых средств международной технической помощи для решения природоохранных проблем в Республике Беларусь.
10 декабря прошли переговоры с министром окружающей среды Эстониии Рене Кокком. Стороны уделили внимание актуальным аспектам взаимодействия по широкому кругу вопросов, в частности, в сфере обращения с отходами и проведения экологической экспертизы. Были также обсуждены мероприятия в развитие подписанного в ходе КС-24 меморандума о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством окружающей среды Эстонии о сотрудничестве в сфере окружающей среды (11 декабря 2018 г. Катовице, Польша).
КС-25 – ключевое мероприятие, направленное на выработку и принятие полноценного и содержательного набора решений, которые позволят запустить механизмы, предусмотренные Парижским соглашением и предназначенные для достижения его основной цели, – ограничить глобальное повышение температуры в пределах 2 градусов Цельсия и максимально приблизить его к 1,5 градусам Цельсия.
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