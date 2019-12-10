Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature представлена в рамках выставки продуктов питания и напитков SIAL Middle East, которая проходит с 9 по 11 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в экспозиции представлены предприятия концерна: СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик", СП ОАО "Спартак", ОАО "Красный мозырянин", ОАО "Машпищепрод", ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

SIAL Middle East входит в число ведущих выставок пищевой отрасли Ближневосточного региона. Мероприятие проводится раз в два года. В этом году в нем принимают участие более 1000 компании из 30 стран, среди которых – Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Португалия, США, Швейцария.

Организатор белорусской экспозиции – выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.