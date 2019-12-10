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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ В ВОПРОСАХ АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
10:28 11.12.2019

Представители Госкомимущества, Национального кадастрового агентства, Института недвижимости и оценки, Ассоциации оценочных организаций Беларуси и немецкие эксперты в области оценки Общества по управлению и реализации земель BVVG (Bodenverwertungs-und-verwaltungs GmbH) обменяются опытом в вопросах анализа рынка недвижимости в ходе встреч в Минске 10-11 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, 10 декабря в Национальном кадастровом агентстве немецких специалистов ознакомили с белорусской методологией оценки (общие сведения, национальные стандарты, принципы оценки). Отдельное внимание было уделено вопросам индивидуальной оценки.

Немецкие коллеги презентуют доклады на темы «Общие вопросы оценки: статистические показатели, сбор данных, прозрачность рынка недвижимости и оценка неразвитых территорий» и «Расчет цен аренды: метод массовой оценки, используемый BVVG для определения начальной цены аренды, аренда на неразвитом рынке».

Общество BVVG занимается управлением в ФРГ государственными землями сельскохозяйственного назначения и лесными землями, их приватизацией и сдачей в аренду земель, а также по поручению федеральных министерств оказывает консультативную помощь зарубежным партнерам в сфере управления государственными землями.

Государственный комитет по имуществу и подведомственные ему организации успешно сотрудничают с BVVG с 2016 года, ежегодно проводя заседания рабочих групп и встречи экспертов.

Кроме того, в Минске в 2018 и 2019 годах были организованы две международные конференции на темы «Цифровая трансформация массовой оценки недвижимости: вызовы и возможности» и «Примеры лучших практик регистрации недвижимости в мире: достижения и перспективы».
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