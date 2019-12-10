В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошла встреча с экспертами Всемирного банка по вопросам реализации проекта «Внедрение кластерной системы в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в ходе встречи стороны обсудили проведение аналитической работы в сфере сельского хозяйства на примере Минской области для выработки экспертами Всемирного банка предложений по повышению экономической эффективности отрасли путем создания агропромышленных кластеров.

Напомним, проект «Внедрение кластерной системы в Беларуси» реализуется Всемирным банкомсовместно с консультационной компанией ClusterCompetitivenessGroup, Inc.» (Испания), которая является исполнителем мероприятий проекта по компоненте «Инициативы повышения конкурентоспособности» и проводит обучение группы белорусских специалистов по образовательной программе в области кластерного менеджмента.