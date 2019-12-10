МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «АМКОДОР» ПЕРЕДАСТ НОУ-ХАУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВОЕЙ ТЕХНИКИ ЗАВОДУ В ЕГИПТЕ

17:52 10.12.2019 ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» передаст ноу-хау по производству своей техники танковому заводу №200, входящемау в состав Национальной организации военной промышленности Египта. Соответствующее лицензионное соглашение подписано в Каире (Египет). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, соглашение является продолжением ранее достигнутых договоренностей по локализации такого производства в Египте. Ранее, 20 августа, министром военной промышленности Египта, председателем завода №200, председателем компании ECARD (дилера «АМКОДОРа» в Египте) и генеральным директором ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» были подписаны соответствующие лицензионное соглашение и меморандум.