ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И БАГАМСКИЕ ОСТРОВА УСТАНОВИЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
15:18 10.12.2019

В Постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке 9 декабря состоялось подписание совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Содружеством Багамских Островов.

От Беларуси коммюнике подписал постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков, от Багамских Островов – постоянный представитель Содружества Багамских Островов при ООН Шейла Кэри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, после подписания руководители дипломатических миссий Беларуси и Багамских Островов при ООН обсудили перспективы сотрудничества в экономической и политической областях, а также по линии международных организаций.

Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь – 13,9 тыс. кв. км; население – 385,6 тыс. человек (2018 год); валовый внутренний продукт – 12,8 млрд. долларов США (2018 год). Независимость страны была объявлена 10 июля 1973 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
валюта курс
EUR 2.3388
USD 2.1134
RUB 3.3230
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3388 -0.0021
USD 2.1134 -0.0025
RUB 3.3230 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3380 2.3400
USD 2.1120 2.1150
RUB 3.3180 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.2000 70.5500
USD/RUB 63.5000 63.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте