|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БАГАМСКИЕ ОСТРОВА УСТАНОВИЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
15:18 10.12.2019
В Постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке 9 декабря состоялось подписание совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Содружеством Багамских Островов.
От Беларуси коммюнике подписал постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков, от Багамских Островов – постоянный представитель Содружества Багамских Островов при ООН Шейла Кэри.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, после подписания руководители дипломатических миссий Беларуси и Багамских Островов при ООН обсудили перспективы сотрудничества в экономической и политической областях, а также по линии международных организаций.
Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь – 13,9 тыс. кв. км; население – 385,6 тыс. человек (2018 год); валовый внутренний продукт – 12,8 млрд. долларов США (2018 год). Независимость страны была объявлена 10 июля 1973 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2019
Курсы в банках
на 10.12.2019
Конвертация в банках
на 10.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте