В Постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке 9 декабря состоялось подписание совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Содружеством Багамских Островов.

От Беларуси коммюнике подписал постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков, от Багамских Островов – постоянный представитель Содружества Багамских Островов при ООН Шейла Кэри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, после подписания руководители дипломатических миссий Беларуси и Багамских Островов при ООН обсудили перспективы сотрудничества в экономической и политической областях, а также по линии международных организаций.

Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь – 13,9 тыс. кв. км; население – 385,6 тыс. человек (2018 год); валовый внутренний продукт – 12,8 млрд. долларов США (2018 год). Независимость страны была объявлена 10 июля 1973 г.