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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЫРГЫЗСТАНОМ
14:32 10.12.2019
Управляющую компанию холдинга «АМКОДОР» посетили члены делегации мэрии Бишкека (Кыргызстан) с целью ознакомления с продукцией холдинга «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе переговоров обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.
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