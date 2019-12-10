МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЫРГЫЗСТАНОМ

14:32 10.12.2019 Управляющую компанию холдинга «АМКОДОР» посетили члены делегации мэрии Бишкека (Кыргызстан) с целью ознакомления с продукцией холдинга «АМКОДОР». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе переговоров обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.