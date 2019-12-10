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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТБИЛИСИ
13:29 10.12.2019

Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в третьем рабочем совещании по параллельному аудиту эффективности по вопросу профилактики и лечения туберкулеза.

Мероприятие состоялось в Тбилиси с участием аудиторских команд Государственной службы аудита Грузии, Аудиторской палаты Армении, Счетной палаты Украины и Счетной палаты Азербайджана, задействованных в проведении параллельного аудита.

Аудит эффективности проводится в рамках реализации проекта Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) «Укрепление потенциала высших органов финансового контроля стран Восточного партнерства с целью мониторинга достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, а ходе совещания его участники были ознакомлены с практикой применения международных стандартов высших органов аудита (ISSAI 3000) Государственной службой аудита Грузии, а также с презентациями предварительных документов параллельного аудита, представленных аудиторскими командами Грузии и Азербайджана.

Накануне тренинга состоялась встреча сотрудников Комитета госконтроля Беларуси с генеральным аудитором Грузии Ираклием Меквабишвили, заместителем генерального аудитора Екатериной Газадзе и начальником департамента социального аудита Зазой Шекиладзе. Представители Службы государственного аудита Грузии поделились опытом работы по подготовке и реализации аудитов эффективности (планирование, выбор тем, подготовка заключений, контроль качества, направление рекомендаций).
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