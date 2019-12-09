Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и министр инфраструктуры Швеции Томас Энерот во время встречи 9 декабря обсудили сотрудничество в сфере автомобильного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, белорусская сторона подчеркнула, что в настоящее время для выполнения международных автомобильных перевозок грузов между Беларусью и Швецией имеется достаточное количество разрешений. Вместе с тем, для более открытой конкуренции на рынке международных автомобильных перевозок, упразднению административных барьеров, предлагается рассмотреть возможность перейти на новый этап сотрудничества, а именно либерализацию международных автомобильных перевозок и переход на безразрешительную систему.

Сегодня Беларусь ведет активную работу в данном направлении и уже подписаны соответствующие соглашения со Швейцарией, Молдовой, а до конца года планируется также с Украиной.

В этой связи было предложено провести очередное заседание смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению в 2020 году в Беларуси. В свою очередь Томас Энерот подтвердил, что комиссия состоится, и эксперты двух ведомств смогут обсудить белорусскую инициативу.

Поднимался и вопрос развития интермодальных транспортных маршрутов между Европой и Азией. На сегодня железнодорожным транспортом белорусские компании экспортируют в Литву, Латвию и Эстонию товары, которые затем через балтийские порты поступают в Швецию, Данию, Норвегию и Финляндию. В связи с чем министр отметил: «Хочу подтвердить заинтересованность в совместной реализации проектов, направленных на увеличение объемов перевозок грузов и товарооборота с нашей страной. БЖД готова предложить шведскому бизнесу железнодорожный сервис в сообщении Китай-Европа-Китай, с задействованием потенциала терминала Колядичи».

Белорусская делегация предложила провести трехстороннюю встречу с латвийским коллегой и обсудить возможные механизмы взаимовыгодного сотрудничества при развитии международного транспортного коридора «Север-Юг» с учетом развития перевозок «Восток – Запад – Восток».

Кроме того, Томас Энерот пригласил Алексея Авраменко принять участие в 3-ей Глобальной Министерской конференции по вопросам безопасности дорожного движения.

В целом, стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек сотрудничества и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.