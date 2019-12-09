Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 9 декабря на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем.

"Неизбежно идет старение населения - как в Европе, так и Беларусь подвержена этим тенденциям. Нам важно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер напомнил, что Беларусь в 2016 году присоединилась к Конвенции по правам инвалидов и активно реализует мероприятия по социализации людей с инвалидностью. Еще одно направление для сотрудничества с ЮНФПА - предотвращение семейного насилия.

"Надеюсь, у нас и в дальнейшем будут позитивные направления и точки соприкосновения, чтобы наше сотрудничество развивалось по восходящей", - резюмировал Игорь Петришенко.

Наталия Канем, в свою очередь, отметила, что Беларусь достигла значительных успехов в сокращении материнской и младенческой смертности.

"В этом плане Беларусь может быть отличным примером для других стран", - считает она.

Помимо встреч с госорганами, Наталия Канем во время визита в Беларусь успела пообщаться с разработчиками приложения Flo для женщин. Она положительно оценила их практику трудоустройства женщин с инвалидностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ЮНФПА работает в Беларуси с 1994 года. Сейчас реализуется вторая страновая программа фонда для Беларуси на 2016-2020 годы с общим бюджетом $3,7 млн.