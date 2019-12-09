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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БРАЗИЛИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
09:15 10.12.2019
Посол нашей страны в Федеративной Республике Бразилия Александр Церковский провел презентацию экономического и инвестиционного потенциала Беларуси с заместителем министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Александром Видигалом де Оливейра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 6 декабря встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в области геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности.
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