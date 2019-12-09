МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И БРАЗИЛИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

09:15 10.12.2019 Посол нашей страны в Федеративной Республике Бразилия Александр Церковский провел презентацию экономического и инвестиционного потенциала Беларуси с заместителем министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Александром Видигалом де Оливейра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 6 декабря встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в области геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности.