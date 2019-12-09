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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-АЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ 11 ДЕКАБРЯ В ГОНКОНГЕ
13:34 09.12.2019
Белорусско-азиатский инвестиционный форум Belarus Coming for Asia пройдет 11 декабря в Гонконге.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», ключевые темы мероприятия – инвестиционные возможности Беларуси, роль экономических зон в сотрудничестве со странами Азии, а также развитие сферы финансов и инноваций.
Руководство администрации парка и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» презентуют возможности для ведения бизнеса в «Великом камне».
В числе участников – руководство ряда министерств Беларуси, главы белорусских дипломатических миссий за рубежом, руководство администрации индустриального парка «Великий камень» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
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