Белорусско-азиатский инвестиционный форум Belarus Coming for Asia пройдет 11 декабря в Гонконге.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», ключевые темы мероприятия – инвестиционные возможности Беларуси, роль экономических зон в сотрудничестве со странами Азии, а также развитие сферы финансов и инноваций.

Руководство администрации парка и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» презентуют возможности для ведения бизнеса в «Великом камне».

В числе участников – руководство ряда министерств Беларуси, главы белорусских дипломатических миссий за рубежом, руководство администрации индустриального парка «Великий камень» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».