Делегация концерна «Беллесбумпром» во главе с начальником управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна Александром Пшенным представила производственный и экспортный потенциал белорусской целлюлозно-бумажной промышленности на международной конференции, которая прошла в столице Австрии в Вене.

В составе делегации были руководители ведущих целлюлозно-бумажных предприятий Беларуси: ОАО «Светлогорский ЦКК», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», а также ведущего производителя бумажной упаковки в Беларуси ООО «Суперпак компани».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на конференции была презентована работа лесопромышленного комплекса Беларуси и перспективы развития отрасли.

Помимо участия в конференции, в программе белорусской делегации встречи с представителями крупных европейских компаний, являющихся лидерами в производстве специального оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, потенциальными инвесторами и партнерами по проектам. Также запланировано посещение австрийского целлюлозно-бумажного предприятия с целью изучения и обмена опытом.

Международная конференция в Вене уже на протяжении пяти лет является эффективной площадкой для коммуникации руководителей органов государственной власти, бизнес-структур, лесной и целлюлозно-бумажной отраслей, производителей оборудования и покупателей продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Участие в ней для белорусских предприятий является хорошей возможностью изучать мировой опыт и представлять свои интересы на динамично развивающемся рынке производства бумаги и картона.

Целлюлозно-бумажная промышленность является одним из ключевых направлений эффективного использования имеющегося в республике древесного сырья. В стране уже реализовано несколько крупных проектов в данной сфере и идет активная работа над новыми перспективными проектами.

Так, для удовлетворения потребности бумажных предприятий республики в целлюлозе, расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества, развития экспортного потенциала, а также с учетом наличия сырьевых ресурсов, в Республике Беларусь был построен новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Завод вышел на устойчивый режим работы и постепенно наращивает объемы выпуска продукции. За 11 месяцев текущего года выпущено более 125 тыс. тонн целлюлозы. В целом в 2019 году планируется произвести около 150 тыс. тонн целлюлозы.

Продукция завода в полном объеме реализуется отечественным и зарубежным потребителям, где используется в дальнейшем для производства высококачественной бумаги для печати, письма, бумаги для обоев, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения, а также для производства высококачественных видов полиграфического и упаковочного картона.

Производство новых видов бумаги освоено на Заводе газетной бумаги. Продукция получила свое применение в изготовлении качественной экологичной упаковки для пищевой промышленности. Модернизированы фабрики, производящие бумажные санитарно-гигиенические изделия. Вся продукция имеет устойчивый сбыт на внутреннем и внешних рынках. Так, за 10 месяцев текущего года предприятия концерна экспортировали бумаги и картона на 73,2 млн долларов США, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продукция поставляется на рынки 46 стран. Наибольшие объемы реализуются в Россию, Польшу, Украину, Узбекистан, Иран и Турцию. Среди новых рынков, освоенных белорусскими производителями бумаги и картона, сегодня можно отметить такие страны как Бельгия, Болгария, Индонезия, Малайзия, Марокко, Филиппины и иные.

В настоящее время прорабатывается новый проект в целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси, направленный на вовлечение в оборот значительных запасов такого древесного сырья как осина. Это быстрорастущая порода дерева, которая пока не получила должного применения в перерабатывающей промышленности. Решить вопрос эффективного использования сырья поможетсоздание производства беленой химико-термомеханической массы. Этот продукт представляет собой волокнистый полуфабрикат, получаемый в результате мягкой химической и тепловой обработки. Из него далее можно изготавливать высококачественную бумагу для полиграфии, пищевую упаковку, картон различного назначения, а также санитарно-гигиеническую бумагу. Таким образом, производство беленой химико-термомеханической массы не только позволит освоить запасы осины, но и обеспечит картонно-бумажные производства страны отечественным исходным материалом для получения качественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще одно актуальное направление – производство бумажной упаковки. В последнее время вопросам защиты окружающей среды и сокращения экологического следа в мире уделяется все больше внимания. Не остается в стороне от решения этих проблем и Республика Беларусь. Правительством принята стратегия поэтапного сокращения использования пластиковой упаковки и ее замещения экологически безопасной. Концерн «Беллесбумпром» готов активно участвовать в данном процессе и прорабатывает в настоящее время возможность реализации проекта по созданию новых бумагоделательных мощностей. В частности, производства беленой крафт-бумаги и иных специальных видов бумаги. Сырьем будет отечественная беленая сульфатная целлюлоза. Кроме того, может использоваться и беленая химико-термомеханическая масса.

Запуск данного проекта позволит полностью удовлетворить потребности местных производителей бумажных пакетов и мешков в отечественной высококачественной беленой бумаге.

В целом, создание в стране производств по глубокой переработке древесины, ввод мощностей по выпуску импортозамещающей продукции даст возможность изменить существующую тенденцию преобладания импорта наукоемкой бумажной продукции над объемами экспорта древесного сырья, а также позволит обеспечить производство конкурентоспособной продукции, пользующейся повышенным спросом как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.