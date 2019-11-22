Концерн «Беллегпром» намерен углубить взаимодействие с представителями Международным торговым центром (ООН/ВТО). Это было отмечено во время встречи главы концерна Татьяны Лугиной с представителями МТЦ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, программный офицер МТЦ Армен Заргарян отметил положительные результаты осуществленных сторонами фаз реализуемого проекта «Восточное партнерство. Готовность к торговле. Инициатива ЕС для бизнеса».

Эксперт МТЦ Кидест Теклу предложила руководству концерна включить в следующую фазу реализации проекта более емкий компонент по обучению персонала предприятий, входящих в состав концерна «Беллегпром», с привлечением международных экспертов.

Представители МТЦ пригласили руководство концерна обсудить аналитическое исследование, подготовленное Международным торговым центром, которое агентство организовало при поддержке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Круглый стол «Анализ цепочки добавленной стоимости. Текстильный и швейный сектор Республики Беларусь» состоялся 5 декабря при участии представителей учреждений образования, которые готовят кадры для отрасли легкой промышленности, фонда поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

В январе-сентябре 2019 года экспорт предприятий концерна в ЕС составил 48,5 млн. долларов, или 107,3% к аналогичному периоду 2018 года. Ключевые позиции экспорта – льняные ткани, кожи, чулочно-носочные изделия, одежда.

Международный торговый центр – агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, занимающееся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли.