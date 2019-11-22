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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА
09:08 09.12.2019
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Тумур-Уяа 6 декабря подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу создания молочного кластера.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках стратегии монгольского правительства по организации интенсивного ведения сельского хозяйства в животноводстве и растениеводстве в Монголии предусматривается создание молочного завода общей мощностью 100 тонн молока в сутки и молочно-товарных комплексов общей мощностью 600 голов с замкнутым циклом воспроизводства.
Заказчиком проекта выступает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.
В качестве генподрядчика определен РУП «Белстройцентр», проектировщиками молочного завода и молочно-товарных ферм выступят ОАО «Институт «Белгипроагропищепром» и ОАО «Институт Гомельагропромпроект», поставщик оборудования для молочно-товарных комплексов — ОАО «Гомельагрокомплект».
Для разработки технического задания проекта создана совместная рабочая группа. В состав белорусской части включены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также представители ОАО «Институт «Белгипроагропищепром», ОАО «Институт Гомельагропромпроект» и ОАО «Гомельагрокомплект».
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