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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА
09:08 09.12.2019

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Тумур-Уяа 6 декабря подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу создания молочного кластера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках стратегии монгольского правительства по организации интенсивного ведения сельского хозяйства в животноводстве и растениеводстве в Монголии предусматривается создание молочного завода общей мощностью 100 тонн молока в сутки и молочно-товарных комплексов общей мощностью 600 голов с замкнутым циклом воспроизводства.

Заказчиком проекта выступает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

В качестве генподрядчика определен РУП «Белстройцентр», проектировщиками молочного завода и молочно-товарных ферм выступят ОАО «Институт «Белгипроагропищепром» и ОАО «Институт Гомельагропромпроект», поставщик оборудования для молочно-товарных комплексов — ОАО «Гомельагрокомплект».

Для разработки технического задания проекта создана совместная рабочая группа. В состав белорусской части включены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также представители ОАО «Институт «Белгипроагропищепром», ОАО «Институт Гомельагропромпроект» и ОАО «Гомельагрокомплект».
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