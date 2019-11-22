Четыре карьерных самосвала БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн и запасные части к ним будут поставлены на Балканский полуостров в соответствии с контрактом, подписанном на Белорусско-сербском бизнес-форуме, который проходил в рамках визита Александра Лукашенко в Сербию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», подобные бизнес-площадки – отличная возможность для проведения переговоров с настоящими и потенциальными партнерами.

Так, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик провел переговоры с руководством крупнейших горнодобывающих компаний Боснии и Герцеговины, результатом которых стало согласование поставок в 2020 году.