Второй раунд консультаций экспертов Министерства труда и социальной защиты Беларуси и Министерства труда и социальной политики Болгарии по проекту договора между Беларусью и Болгарией о пенсионном обеспечении прошел 4-5 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в ходе консультаций эксперты детально обсудили белорусские и болгарские предложения в проект договора и рассмотрели проект договора в полном объеме.

Также определено, что до проведения очередных консультаций белорусской стороной будет подготовлен проект административного соглашения о применении договора, который необходим для целей реализации договора компетентными учреждениями сторон. Кроме этого потребуется разработка форм документов (формуляров), которыми будут обмениваться компетентные учреждения сторон при назначении и выплате пенсии. В целях обеспечения возможности оперативно вносить в указанные формы (формуляры) необходимые корректировки, выявленные в ходе практической деятельности компетентных учреждений, достигнута договоренность об их утверждении отдельным протоколом, подписанным компетентными органами Беларуси и Болгарии.

К сфере применения договора относятся вопросы уплаты взносов на государственное пенсионное страхование, назначения и выплаты пенсий. В основу договора в части пенсионного обеспечения закладывается принцип «пропорциональности», предусматривающий распределение обязательств государств по назначению и выплате пенсий за периоды стажа работы, приобретенного в соответствии с их законодательством и на их территории.