В ведомственном Институте таможенных органов 5 декабря состоялось очередное заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2016-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, участники мероприятия обсудили вопросы изменения таможенного законодательства Беларуси и Европейского союза, принимаемых таможенными службами мер в сфере противодействия нарушениям таможенного законодательства, обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.

Прошедшее в четверг заседание проектной группы является завершающим.

Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2020-2023 годы.

В заседании приняли участие посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, представители Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, представительства ЕС в Беларуси, таможенных служб Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Германии, Италии, Финляндии и Чехии.