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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И ЕС ОБСУДИЛИ В ГТК
14:58 06.12.2019
В ведомственном Институте таможенных органов 5 декабря состоялось очередное заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2016-2019 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, участники мероприятия обсудили вопросы изменения таможенного законодательства Беларуси и Европейского союза, принимаемых таможенными службами мер в сфере противодействия нарушениям таможенного законодательства, обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.
Прошедшее в четверг заседание проектной группы является завершающим.
Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2020-2023 годы.
В заседании приняли участие посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, представители Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, представительства ЕС в Беларуси, таможенных служб Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Германии, Италии, Финляндии и Чехии.
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