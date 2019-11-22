ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И ЕС ОБСУДИЛИ В ГТК
14:58 06.12.2019

В ведомственном Институте таможенных органов 5 декабря состоялось очередное заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2016-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, участники мероприятия обсудили вопросы изменения таможенного законодательства Беларуси и Европейского союза, принимаемых таможенными службами мер в сфере противодействия нарушениям таможенного законодательства, обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.

Прошедшее в четверг заседание проектной группы является завершающим.

Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2020-2023 годы.

В заседании приняли участие посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, представители Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, представительства ЕС в Беларуси, таможенных служб Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Германии, Италии, Финляндии и Чехии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3479 +0.0007
USD 2.1154 -0.002
RUB 3.3195 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1140 2.1170
RUB 3.3150 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.6500 71.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте