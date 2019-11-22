ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И ВЭБ.РФ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА В ТРЕТЬИ СТРАНЫ
13:51 06.12.2019

Правительство Беларуси в лице Министерства финансов и ВЭБ.РФ подписали договор об условиях поддержки экспорта как белорусской продукции, так и совместной российско-белорусской продукции в третьи страны при поддержке ВЭБ.РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это первый договор в рамках обновленной в текущем году программы государственной поддержки экспорта в Беларуси. Главным нововведением 2019 года стала возможность использования механизма поддержки при экспорте не только в Россию, но и в третьи страны (за пределы Союзного государства).

«Теперь белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при экспорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия. А затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Договор, заключенный между ВЭБ.РФ и правительством Беларуси, позволяет осуществлять все виды льготного финансирования с участием банков-нерезидентов, предусмотренные обновленной программой, – прямой кредит покупателю, межбанковский кредит банку покупателя и постфинансирование экспортных документарных аккредитивов. Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ» — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси.

«Банк БелВЭБ выступил инициатором изменений в предусмотренную указом 466 программу. Логичным продолжением стало заключение первого договора именно с ВЭБ.РФ. Это очередной весомый вклад Группы ВЭБ в белорусскую экономику и расширение интеграционных связей с Российской Федерацией через развитие финансовой инфраструктуры поддержки экспорта. Поэтому Банк БелВЭБ предлагает белорусским экспортёрам воспользоваться этой уникальной программой», – рассказал председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

Чтобы воспользоваться финансированием ВЭБ.РФ, необходимо, чтобы в стоимости экспортируемой белорусской продукции участвовало не менее 30% компонентов российского происхождения. Сроки финансирования — до 5 лет.

С подписанием договора российские и белорусские экспортеры получили новый инструмент поддержки при выходе на перспективные рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3479 +0.0007
USD 2.1154 -0.002
RUB 3.3195 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1140 2.1170
RUB 3.3150 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.6500 71.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте