Правительство Беларуси в лице Министерства финансов и ВЭБ.РФ подписали договор об условиях поддержки экспорта как белорусской продукции, так и совместной российско-белорусской продукции в третьи страны при поддержке ВЭБ.РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это первый договор в рамках обновленной в текущем году программы государственной поддержки экспорта в Беларуси. Главным нововведением 2019 года стала возможность использования механизма поддержки при экспорте не только в Россию, но и в третьи страны (за пределы Союзного государства).

«Теперь белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при экспорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия. А затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Договор, заключенный между ВЭБ.РФ и правительством Беларуси, позволяет осуществлять все виды льготного финансирования с участием банков-нерезидентов, предусмотренные обновленной программой, – прямой кредит покупателю, межбанковский кредит банку покупателя и постфинансирование экспортных документарных аккредитивов. Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ» — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси.

«Банк БелВЭБ выступил инициатором изменений в предусмотренную указом 466 программу. Логичным продолжением стало заключение первого договора именно с ВЭБ.РФ. Это очередной весомый вклад Группы ВЭБ в белорусскую экономику и расширение интеграционных связей с Российской Федерацией через развитие финансовой инфраструктуры поддержки экспорта. Поэтому Банк БелВЭБ предлагает белорусским экспортёрам воспользоваться этой уникальной программой», – рассказал председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

Чтобы воспользоваться финансированием ВЭБ.РФ, необходимо, чтобы в стоимости экспортируемой белорусской продукции участвовало не менее 30% компонентов российского происхождения. Сроки финансирования — до 5 лет.

С подписанием договора российские и белорусские экспортеры получили новый инструмент поддержки при выходе на перспективные рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.