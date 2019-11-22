|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВЕТ НБУ ПРИЗНАЛ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ВАЛЮТНО-КУРСОВУЮ ПОЛИТИКУ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА
13:17 06.12.2019
Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка в 2019 году. Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
"Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины", - процитировал Данилишин решение Совета НБУ от 5 декабря этого года.
Он также опубликовал рекомендации Совета Национальному банку. Так, правлению НБУ рекомендуется задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины, сообщает Укринформ .
Кроме этого, рекомендуется обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
Совет НБУ также рекомендовал подготовить и предоставить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.
Министерство финансов Украины 3 декабря 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,66 млрд грн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
Курсы в банках
на 06.12.2019
Конвертация в банках
на 06.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте