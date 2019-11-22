ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o подписали контракт на поставку сельскохозяйственной техники на общую сумму более 500 тысяч евро. Документ подписан 3 декабря в рамках проведения сербско-белорусского бизнес-форума, проводившегося в Белграде (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в соответствии с условиями контракта поставка сельскохозяйственной техники будет осуществляться в течение 2020 года.

Рынок Сербии является одним из наиболее перспективных для холдинга «Бобруйскагромаш» в Европе. Сотрудничество с компанией Agropanonka MTZ Finke d.o.o начато только в середине 2019 года и развивается опережающими темпами.

Реализация достигнутых во время визита договоренностей приведет к увеличению продаж сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Сербии, а также позволит вывести двухстороннее сотрудничество на новый высокий уровень.

Всего в бизнес-форуме приняло участие около 200 представителей деловых кругов из двух стран. Они обсудили возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, деревообработки и других.