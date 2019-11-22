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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И НИГЕРИЯ ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
11:56 06.12.2019

В рамках визита делегации Беларуси в Федеративную Республику Нигерия состоялась встреча заместителя министра образования нашей страны Сергея Рудого с министром образования Нигерии Маламу Адаму Адаму.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, Сергей Рудый вручил нигерийскому министру приглашение от имени министра образования Игоря Карпенко посетить Беларусь с визитом во второй половине февраля 2020 года. Одним из важных результатов данного визита, по мнению белорусской стороны, может стать подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

Во время встречи белорусская сторона проинформировала Маламу Адаму Адаму о готовности рассмотреть возможность приема на обучение в белорусские учреждения образования нигерийских граждан в 2020/2021 учебном году в рамках грантов, выделяемых иностранным гражданам для обучения. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. В случае необходимости государственным учреждением образования ”Республиканский институт высшей школы“ проводятся в дистанционной форме курсы русского языка с выдачей соответствующего сертификата, необходимого для участия в отборе на выделение указанных грантов.

С. Рудый отметил также, что есть возможность организовать подготовку квалифицированных кадров для экономики Нигерии на уровне рабочих и специалистов по целому ряду направлений. Взаимный интерес может представлять совместная работа по обучению специалистов для сервисного обслуживания поставляемой из Беларуси в Нигерию техники МТЗ и МАЗ, сельхозтехники холдинга ”Гомсельмаш“ и других.

В настоящее время учреждением образования ”Республиканский институт профессионального образования“ прорабатывается возможность организации подготовки нигерийских специалистов в сфере транспорта и логистики, строительных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции, производства продуктов питания, электроэнергетики, инженерных технологий. Перспективным направлением сотрудничества может стать организация взаимодействия между нашими министерствами в подготовке, повышении квалификации, переподготовке или стажировке менеджеров и педагогических работников различных категорий для учреждений профессионального образования, в том числе и в дистанционной форме на территории Нигерии.

Стороны отметили, что выработанные в ходе данного визита проектные решения могли бы быть зафиксированы в форме договора, подписание которого можно осуществить в ходе планируемого визита министра образования Федеративной Республики Нигерия в Беларусь в феврале 2020 года.

В посольстве Беларуси в Нигерии 5 декабря подписано партнерское соглашение между компанией Enhanced-Entrepreneurs Belarus N.geria Company Limited (Нигерия) и учреждением образования ”Республиканский институт профессионального образования“. Соглашением предусматривается реализация совместных проектов по подготовке кадров по специальностям, представляющим интерес для нужд экономики Федеративной Республики Нигерия. Заключение соглашения будет способствовать привлечению иностранных граждан на обучение в учреждения образования Беларуси, повышению узнаваемости белорусского профессионального образования на внешних рынках и наращиванию объема экспорта услуг в сфере образования в данное государство.

Документ подготовлен и подписан при содействии посольства Беларуси в Федеративной республике Нигерия.
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