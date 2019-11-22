Круглый стол «Транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью» прошел 5 декабря в Калининграде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе круглого стола участникам был представлен транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении грузовых перевозок в направлении Калининградской области. Деловая программа включала обсуждение ряда актуальных вопросов по перевозке и привлечению грузопотоков на Калининградском направлении, тарифным условиям дороги при организации перевозок российских внешнеторговых грузов и ряд других.

Также о деятельности и возможностях государственного предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги рассказал генеральный директор предприятия Андрей Сладкевич.

Встречи и общение с российским бизнес-сообществом в формате круглого стола Белорусская железная дорога традиционно проводит в конце года.

Очередной круглый стол «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом» пройдет 12 декабря в Москве.

Белорусская железная дорога является важнейшим связующим звеном в обеспечении экономических связей Калининградской области с другими регионами Российской Федерации.

По итогам работы за 10 месяцев 2019 года Белорусской железной дорогой в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,1 млн тонн грузов. Наибольший объем экспорта по железной дороге из Беларуси в Калининградскую область составляют цемент, строительные грузы и продовольственные товары. Среди белорусских предприятий-экспортеров наиболее крупные – ООО «Белагротерминал», ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Беларуськалий», РУПП «Гранит», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Доломит».

Особое внимание Белорусская железная дорога уделяет перевозке грузов контейнерными поездами. За январь-октябрь 2019 года общий объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении с Калининградской областью транзитом по территории Республики Беларусь вырос в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил более 22 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – один из важнейших партнеров Белорусской железной дороги в вопросах международных перевозок грузов, а также производственного и научно-технического взаимодействия.

Для привлечения дополнительных грузопотоков в сообщении с Калининградской областью Белорусская железная дорога реализует эффективную стратегию развития грузовых транзитных перевозок. Она заключается в совершенствовании нормативно-правовой базы, модернизации железнодорожной инфраструктуры, проведении гибкой тарифной политики, внедрении современных информационных технологий, оптимизации схем доставки внешнеторговых грузов.