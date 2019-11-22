ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ В 2020 ГОДУ ДЕВЯТЬ САМОЛЕТОВ BOEING
09:38 06.12.2019

Авиакомпания «Белавиа» планирует купить в 2020 году девять самолетов Boeing. Такая информация прозвучала во время встречи 5 декабря министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с вице-президентом авиакомпании Boeing по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии Грегори Лакстоном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе встречи обсуждался вопрос возврата в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737-8MAX. В частности, речь шла о сроках возобновления поставок, процессе ратификации этого типа воздушного судна авиационными администрациями FAA (США).

«В настоящее время авиакомпанией «Белавиа» эксплуатируется 19 воздушных судов производства Boeing, а в следующем году планируется поступление еще 2-х самолетов Boeing 737-800 в лизинг и 7 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX8. В связи с чем, нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолетов», - сказал Алексей Авраменко.

В свою очередь Грегори Лакстон рассказал, что для компании Boeing самым важным является вопрос безопасности. На сегодняшний момент ведется работа не только с федеральной авиационной администрацией США, но и с и регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.) для того, чтобы самолет смог безопасно вернуться в небо.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3472 +0.0008
USD 2.1174 -0.0009
RUB 3.3171 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3500
USD 2.1140 2.1180
RUB 3.3100 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1130
EUR/RUB 70.5000 71.1000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте