Авиакомпания «Белавиа» планирует купить в 2020 году девять самолетов Boeing. Такая информация прозвучала во время встречи 5 декабря министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с вице-президентом авиакомпании Boeing по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии Грегори Лакстоном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе встречи обсуждался вопрос возврата в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737-8MAX. В частности, речь шла о сроках возобновления поставок, процессе ратификации этого типа воздушного судна авиационными администрациями FAA (США).

«В настоящее время авиакомпанией «Белавиа» эксплуатируется 19 воздушных судов производства Boeing, а в следующем году планируется поступление еще 2-х самолетов Boeing 737-800 в лизинг и 7 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX8. В связи с чем, нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолетов», - сказал Алексей Авраменко.

В свою очередь Грегори Лакстон рассказал, что для компании Boeing самым важным является вопрос безопасности. На сегодняшний момент ведется работа не только с федеральной авиационной администрацией США, но и с и регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.) для того, чтобы самолет смог безопасно вернуться в небо.