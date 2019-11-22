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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:09 06.12.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зибертом, который находится в Беларуси для участия в XVII Минском форуме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 5 декабря встрече особое внимание уделено вопросам создания белорусско-германской консультативной группы для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений. Соответствующая договоренность была достигнута министрами иностранных дел Беларуси и Германии на переговорах в октябре 2019 года в Берлине.

Кроме того, стороны рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-германского взаимодействия и диалога по линии Беларусь – ЕС, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
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