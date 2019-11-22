Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зибертом, который находится в Беларуси для участия в XVII Минском форуме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 5 декабря встрече особое внимание уделено вопросам создания белорусско-германской консультативной группы для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений. Соответствующая договоренность была достигнута министрами иностранных дел Беларуси и Германии на переговорах в октябре 2019 года в Берлине.

Кроме того, стороны рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-германского взаимодействия и диалога по линии Беларусь – ЕС, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.