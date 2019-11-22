ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» (ИНБ) 5-6 декабря проводит в Минске VII международную научно-практическую конференцию «Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственной безопасности, пленарная сессия открытия конференции состоялась 5 декабря с участием руководства Государственного секретариата Совета безопасности, КГБ, Государственного комитета по науке и технологиям, ИНБ Беларуси, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), Антитеррористического центра государств-участников СНГ и Белорусского института стратегических исследований.

В работе конференции принимают участие более 450 делегатов из 11 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Германия, Казахстан, Китай, Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан, Франция) и 8 международных организаций (Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, Организация договора о коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, Постоянный комитет Союзного государства, секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России).