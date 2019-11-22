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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СТАЛА ЧЛЕНОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВТАМО
15:14 05.12.2019
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько впервые принял участие в 82 сессии Политической комиссии Всемирной таможенной организации, в состав которой в этом году была избрана наша страна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, участники сессии, которая проходила в Сеуле (Южная Корея), обсудили и приняли решения по ряду актуальных вопросов, включая перспективы проведения программ, реализуемых в рамках институционального развития, внесение изменений в Стратегический план Всемирной таможенной организации на 2019-2022 гг., пересмотра Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Также на повестке дня – международные стандарты электронной коммерции, применение новых технологий в таможенном администрировании.
Для обсуждения вопросов таможенного сотрудничества и определения приоритетных направлений взаимодействия на площадке Всемирной таможенной организации состоялись встречи главы белорусской таможни с генеральным директором Департамента по налоговым и таможенным вопросам Еврокомиссии (TAXUD), руководством таможенных администраций Великобритании, Японии, Канады, Израиля, а также официальными делегациями США, Новой Зеландии, Индии и Аргентины.
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