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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПРОВЕДУТ АНАЛИЗ СЕЛЬХОЗСЕКТОРА БЕЛАРУСИ
11:12 05.12.2019
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялась встреча с представителями Всемирного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, специалисты прибыли в Беларусь с технической миссией для предварительного определения объема аналитической работы в сельскохозяйственном секторе, которая будет проведена с целью реализации подписанного в 2017 году соглашения между Европейским союзом и Всемирным банком о создании трастового фонда по поддержке белорусского правительства.
В рамках данного трастового фонда запланировано проведение анализа ситуации в сельском хозяйстве, его вклада в экономический рост Беларуси, экспорт и его влияния на уровень жизни в сельских регионах страны.
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