В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялась встреча с представителями Всемирного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, специалисты прибыли в Беларусь с технической миссией для предварительного определения объема аналитической работы в сельскохозяйственном секторе, которая будет проведена с целью реализации подписанного в 2017 году соглашения между Европейским союзом и Всемирным банком о создании трастового фонда по поддержке белорусского правительства.

В рамках данного трастового фонда запланировано проведение анализа ситуации в сельском хозяйстве, его вклада в экономический рост Беларуси, экспорт и его влияния на уровень жизни в сельских регионах страны.