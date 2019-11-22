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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ГОТОВ ПРОДОЛЖИТЬ СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ
09:25 05.12.2019
ЕБРР готов продолжить содействие повышению инвестиционной привлекательности Беларуси. Об этом заявил первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк во время встречи 4 декабря с первым заместителем министра иностранных дел нашей страны Андреем Евдоченко.
Ю. Ригтеринк отметил высокую динамику контактов ЕБРР с Беларусью в последние несколько лет, широкий спектр реализуемых совместных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили основные направления сотрудничества нашей страны с ЕБРР, а также обменялись мнениями о путях дальнейшего расширения взаимодействия в инвестиционной и кредитно-финансовой сферах.
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