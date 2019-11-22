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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ ДЛЯ РАЗЛАГАЕМОЙ УПАКОВКИ
17:48 04.12.2019

В Национальном агентстве инвестиций и приватизации 3 декабря прошла встреча с представителями иностранных компаний, планирующих создать производство сырья для компостируемой упаковки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, с иностранной стороны на встрече присутствовали представители итальянских компаний ARS Ambiente Srl, Novamont, норвежской BioBag International AS. Во время переговоров представители иностранного бизнеса выразили заинтересованность в реализации пилотного проекта по раздельному сбору и последующей переработке пищевых отходов в Слониме. Проект планируется реализовать в партнерстве с белорусскими компанией «Логополимер» и группой компаний Kinglet. Впоследствии планируется также запустить производство сырья для биоразлагаемой упаковки в Беларуси.

НАИП выразило готовность содействовать в реализации инвестиционного проекта. На встрече к НАИП присоединились представители МАРТ, учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», концерна «Белгоспищепром», эксперты индустриального парка «Великий камень». Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в реализации проекта.

Группа компаний Novamont является мировым лидером в области разработки и производства биопластиков и биохимических препаратов на основе интеграции химии, окружающей среды и сельского хозяйства.

BioBag International AS – ведущая в мире компания по разработке, производству и маркетингу сертифицированных компостируемых и биоразлагаемых продуктов упаковки. Компания имеет развитую сеть представительств во многих странах мира.

ARS Аmbiente Srl является консалтинговой и управляющей компанией, оказывающей поддержку государственным органам (муниципалитетам, консорциумам, провинциям, регионам) и частным компаниям по вопросам, касающимся утилизации муниципальных и промышленных отходов как в техническом, так и в административном аспектах.
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