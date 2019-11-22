Соглашение между правительством Беларуси и правительством Ирана о системе содействия взаимной торговле подписали сегодня в Сеуле (Южная Корея) руководители таможенных служб Беларуси и Ирана. Документ утвержден в Сеуле в рамках работы Политической комиссии Всемирной таможенной организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, положениями соглашения определены основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена информацией между таможенными органами двух стран и нормами, стандартами и рекомендациями ООН, ВТамО, национальными законодательствами, а также с учетом международного передового опыта по обмену информацией.

Практическая реализация изложенных в документе норм будет содействовать упрощению взаимной торговли, позволит повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля. А это, в свою очередь, будет способствовать увеличению товарооборота между Беларусью и Ираном, а также созданию комфортных условий ведения внешнеэкономической деятельности отечественным субъектам хозяйствования.