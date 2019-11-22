Автобус большой вместимости МАЗ-215 в будущем может быть закуплен для системы скоростного автобусного транспорта «Метробус» в Казани (Татарстан, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, МАЗ-215 — это низкопольный сочлененный автобус производства Минского автомобильного завода, оснащенный двигателем Merсedes-Benz (Евро-5) и автоматической коробкой передач ZF. Кабина водителя оборудована системой вентиляции. По внешнему виду МАЗ-215 напоминает венгерские автобусы марки «Икарус», так называемые «гармошки», которые широко использовались в советское время. МАЗ-215 — более современная модель, его длина составляет 18,75 м.

Как рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники, начальник управления продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш, автобус рассчитан на 167 человек.

«В условиях мегаполиса эта модель транспорта позволяет маневрировать и быстро развозить большое количество людей. 5 дверных проемов дают возможность пассажирам быстро зайти и выйти, не задерживая движение», — отметил представитель МАЗ.

По словам председателя Комитета по транспорту Исполкома Айдара Абдулхакова, белорусский автобус будут эксплуатировать на четырех городских маршрутах со 2 по 6 декабря, чтобы непосредственно в условиях города испытать его характеристики и узнать мнение горожан.

В Казани рассчитывают, что ввод в эксплуатацию новых автобусов позволит улучшить безопасность дорожного движения, экологическую ситуацию в городе, увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути и сократить количество городского пассажирского транспорта.

Также руководству города представили и автобус третьего поколения МАЗ-303 производства Минского автомобильного завода.

Эта машина вместимостью до ста человек оснащена USB-портами для зарядки гаджетов и также в течение четырех дней пройдет испытания на городских маршрутах.

«Это автобус нового поколения вместимостью 100 человек, в различных комплектациях он вмещает от 26 до 36 посадочных мест. Этот автобус еще не эксплуатировался в России, опытный образец приехал в Казань впервые, получив сертификат одобрения транспортного средства, для проведения натурных обследований», — сказал А. Абдулхаков.

Он также отметил, что вопрос по их закупке на данный момент не стоит — сначала важно выслушать мнение горожан и проанализировать их технические характеристики в условиях города.

Низкопольный автобус с автоматической коробкой передач оснащен двигателем Mercedes-Benz, разработан с учетом Евро 6 — экологического стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах. Кабина водителя оборудована системой вентиляции.